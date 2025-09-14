Левандовски собрал идеального тренера из тех, с кем работал в течение карьеры

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в интервью The Times собрал идеального тренера из тех наставников, с кем он работал по ходу карьеры.
Тактическая подготовка — Хосеп Гвардиола (работали в «Баварии» с 2014 по 2016 год).
Управление составом — Ханс-Дитер Флик (работают в «Барселоне» с 2024 года до настоящего момента).
Атмосфера в команде — Юрген Клопп (работали в «Боруссии» Дортмунд с 2010 по 2014 год).
Игра в больших матчах — Карло Анчелотти (работали в «Баварии» с 2016 по 2017 год).
Стиль — Юлиан Нагельсман (работали в «Баварии» с 2021 по 2022 год).
Отметим, что польский форвард не назвал экс-игрока и тренера сине-гранатовых Хави. Бывший полузащитник проработал вместе с Левандовским в столице Каталонии с 2022 по 2024 год.