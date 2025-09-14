Левандовски собрал идеального тренера из тех, с кем работал в течение карьеры

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в интервью The Times собрал идеального тренера из тех наставников, с кем он работал по ходу карьеры.

Тактическая подготовка — Хосеп Гвардиола (работали в «Баварии» с 2014 по 2016 год).

Управление составом — Ханс-Дитер Флик (работают в «Барселоне» с 2024 года до настоящего момента).

Атмосфера в команде — Юрген Клопп (работали в «Боруссии» Дортмунд с 2010 по 2014 год).

Игра в больших матчах — Карло Анчелотти (работали в «Баварии» с 2016 по 2017 год).

Стиль — Юлиан Нагельсман (работали в «Баварии» с 2021 по 2022 год).

Отметим, что польский форвард не назвал экс-игрока и тренера сине-гранатовых Хави. Бывший полузащитник проработал вместе с Левандовским в столице Каталонии с 2022 по 2024 год.