Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
ЦСКА победил «Спартак» и сыграет с «Зенитом» в финале женского Кубка России

ЦСКА победил «Спартак» и сыграет с «Зенитом» в финале женского Кубка России
Комментарии

Завершился ответный полуфинальный матч Winline Кубка России между женскими командами ЦСКА и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. По сумме двух матчей футболистки ЦСКА одержали победу со счётом 4:2 и вышли в финал соревнования, где сыграют с «Зенитом».

На 36-й минуте забитым мячом отметилась полузащитница «Спартака» Тияна Филипович. В начале второго тайма форвард красно-синих Милена Николич восстановила равновесие. На 50-й минуте нападающая Дарья Яковлева вывела ЦСКА вперёд. Через три минуты Николич оформила дубль. Гол защитницы Натальи Морозовой на 84-й минуте установил окончательный счёт в игре.

Решающий матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоится 13 октября.

