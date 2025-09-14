Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко похвалил Егорова за судейство в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе судейской бригады Егора Егорова в прошедшем матче красно-белых с московским «Динамо» в рамках 8-го тура Мир РПЛ. Команды сыграли вничью — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Егоров хорошо отсудил матч, что редко бывает в последнее время. Хоть судья и молодой, но не часто увидишь, чтобы такой давал всё чётко и по делу. Он идеально провёл сложное дерби. У нас иногда старые не могут ничего разобрать в лёгких матчах, а Егоров всё сделал по делу. Молодец!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают соответственно седьмое и восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

