Marca: удаление Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад» признают ошибкой, а судью накажут
Поделиться
В течение недели Технический комитет судей (СТА) рассмотрит работу главного судьи матча 4-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» (1:2) Хесуса Хиля Мансано, после чего признает ошибочным его решение об удалении защитника «сливочных» Дина Хёйсена на 32-й минуте. Об этом сообщает Marca.
Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12' 0:2 Гюлер – 44' 1:2 Оярсабаль – 56'
Удаления: нет / Хёйсен – 32'
По информации источника, СТА также временно отстранит арбитра VAR Хорхе Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, чтобы он имел возможность изменить неверное решение.
Подчёркивается, что правила оценки работы судей в Испании изменились после того, как президентом СТА был назначен Франсиско Сото Балирак.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
15:30
-
15:29
-
15:27
-
15:24
-
15:21
-
15:18
-
15:15
-
15:15
-
15:01
-
14:53
-
14:45
-
14:42
-
14:38
-
14:28
-
14:25
-
14:10
-
14:10
-
14:00
-
13:48
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:17
-
13:11
-
13:00
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:19