Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca: удаление Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад» признают ошибкой, а судью накажут

Marca: удаление Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад» признают ошибкой, а судью накажут
Комментарии

В течение недели Технический комитет судей (СТА) рассмотрит работу главного судьи матча 4-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» (1:2) Хесуса Хиля Мансано, после чего признает ошибочным его решение об удалении защитника «сливочных» Дина Хёйсена на 32-й минуте. Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

По информации источника, СТА также временно отстранит арбитра VAR Хорхе Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, чтобы он имел возможность изменить неверное решение.

Подчёркивается, что правила оценки работы судей в Испании изменились после того, как президентом СТА был назначен Франсиско Сото Балирак.

Материалы по теме
«Реал» готовит для ФИФА жалобу на судейство в испанском футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android