Marca: удаление Хёйсена в матче с «Реалом Сосьедад» признают ошибкой, а судью накажут

В течение недели Технический комитет судей (СТА) рассмотрит работу главного судьи матча 4-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и мадридским «Реалом» (1:2) Хесуса Хиля Мансано, после чего признает ошибочным его решение об удалении защитника «сливочных» Дина Хёйсена на 32-й минуте. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, СТА также временно отстранит арбитра VAR Хорхе Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, чтобы он имел возможность изменить неверное решение.

Подчёркивается, что правила оценки работы судей в Испании изменились после того, как президентом СТА был назначен Франсиско Сото Балирак.

Материалы по теме «Реал» готовит для ФИФА жалобу на судейство в испанском футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: