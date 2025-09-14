Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кейн объяснил, почему «Бавария» очень подходит ему

Кейн объяснил, почему «Бавария» очень подходит ему
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн порассуждал, почему мюнхенская команда подходит ему, после разгромной победы в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» со счётом 5:0. В этой игре англичанин отметился дублем и результативной передачей.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Гамбург
Гамбург
1:0 Гнабри – 3'     2:0 Павлович – 9'     3:0 Кейн – 26'     4:0 Диас – 29'     5:0 Кейн – 62'    

«Эта команда мне очень подходит из-за того, как она играет, прессингует, создаёт для меня пространство и возможности для владения мячом. Мне есть с кем сыграть в атаке», — приводит слова Кейна Goal.com.

Нападающий перешёл в немецкий гранд из «Тоттенхэма» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых отметился 93 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

