Кейн объяснил, почему «Бавария» очень подходит ему

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн порассуждал, почему мюнхенская команда подходит ему, после разгромной победы в матче 3-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом» со счётом 5:0. В этой игре англичанин отметился дублем и результативной передачей.

«Эта команда мне очень подходит из-за того, как она играет, прессингует, создаёт для меня пространство и возможности для владения мячом. Мне есть с кем сыграть в атаке», — приводит слова Кейна Goal.com.

Нападающий перешёл в немецкий гранд из «Тоттенхэма» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых отметился 93 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

