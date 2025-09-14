Экс-игрок «МЮ» Луиш Нани дебютировал за «Банку» в матче с «Амкалом»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани дебютировал за медиафутбольный клуб «Банка» в матче 3-го тура Кубка лиги с «Амкалом». 38-летний футболист вышел на поле в стартовом составе. Встреча проходит на стадионе «Москвич». На момент написания новости счёт не открыт.

Луиш Нани завершил профессиональную карьеру в декабре 2024 года в португальском клубе «Эштрела». В топ-5 европейских лиг, помимо «Манчестер Юнайтед», футболист выступал за «Валенсию», «Лацио» и «Венецию». Нани является чемпионом Европы — 2016 в составе сборной Португалии, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «красных дьяволов».