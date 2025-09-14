Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Локомотива» Крыховяк раздумывает над завершением карьеры — источник

Экс-полузащитник «Локомотива» Крыховяк раздумывает над завершением карьеры — источник
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк близок к завершению карьеры после истечения контракта с кипрским «Анортосисом». Об этом сообщает Meczyki.

По информации польского издания, 35-летний футболист отверг ряд предложений из Болгарии и Азербайджана, после чего задумался о прекращении профессиональной карьеры. Ранее у него были варианты продолжения игры в Иране, Израиле, Индии, Венгрии, Австралии, на Кипре и в катарском клубе второго дивизиона.

Крыховяк провёл за «Локомотив» 109 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами. В составе «Краснодара» полузащитник не провёл ни одного официального матча, так как покинул Россию в 2022 году.

Материалы по теме
Батраков испортил настроение Черчесову. Удивительная серия тренера продолжилась
Батраков испортил настроение Черчесову. Удивительная серия тренера продолжилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android