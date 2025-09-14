Экс-полузащитник «Локомотива» Крыховяк раздумывает над завершением карьеры — источник

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк близок к завершению карьеры после истечения контракта с кипрским «Анортосисом». Об этом сообщает Meczyki.

По информации польского издания, 35-летний футболист отверг ряд предложений из Болгарии и Азербайджана, после чего задумался о прекращении профессиональной карьеры. Ранее у него были варианты продолжения игры в Иране, Израиле, Индии, Венгрии, Австралии, на Кипре и в катарском клубе второго дивизиона.

Крыховяк провёл за «Локомотив» 109 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами. В составе «Краснодара» полузащитник не провёл ни одного официального матча, так как покинул Россию в 2022 году.