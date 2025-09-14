Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Богосавац: очень интересно работать с Черчесовым, я могу научиться чему-то новому

Аудио-версия:
Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал ничейный результат матча 8-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (1:1), а также высказался о работе под руководством Станислава Черчесова.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

— «Локомотив» подошёл к матчу без поражений, и мы старались победить на своём стадионе. Были близки к тому, чтобы набрать три очка. Жаль, что пропустили гол в концовке, хотя могли забить ещё, у Конате был супермомент. Так бывает. Продолжим работать и постараемся выиграть следующий матч.

— «Ахмат» не проигрывает в чемпионате при Черчесове. В чём залог успеха?
— Сразу видно, как мы стали играть. Как только тренер пришёл, сказал, что хочет видеть «Ахмат» в верхней части таблицы. И мы стараемся выполнять его требования. Черчесов — жёсткий, но очень хороший тренер, все знают, каких успехов он добился. Мне очень интересно работать с ним, с таким тренером я могу научиться чему‑то новому, — приводит слова Богосаваца «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Ахмата» стало девять очков. Команда Станислава Черчесова располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на первое место.

Новости. Футбол
