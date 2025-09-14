Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Ланс: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 18:15

«ПСЖ» — «Ланс»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги 1 — 2025/2026 начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жереми Пиньяр. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ланс
Ланс
В минувшем туре парижская команда разгромила «Тулузу» со счётом 6:3, а «Ланс» победил «Брест» со счётом 3:1.

После трёх матчей Лиги 1 подопечные Луиса Энрике с девятью очками занимают первое место, а «Ланс» с шестью очками располагается на шестой строчке.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

Топ-5 легенд футбола:

