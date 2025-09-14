Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Рома — Торино, результат матча 14 сентября 2025, счет 0:1, 3-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» уступила «Торино» в матче 3-го тура Серии А
Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Торино». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
0 : 1
Торино
Турин
0:1 Симеоне – 59'    

Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Отличился нападающий «Торино» Джованни Симеоне. Автором результативной передачи стал бельгиец Сириль Нгонж.

После этой победы в активе «Торино» стало четыре очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Рома» с шестью очками располагается на четвёртой строчке.

