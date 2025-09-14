«Рома» уступила «Торино» в матче 3-го тура Серии А

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Торино». Команды играли на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте. Отличился нападающий «Торино» Джованни Симеоне. Автором результативной передачи стал бельгиец Сириль Нгонж.

После этой победы в активе «Торино» стало четыре очка. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «Рома» с шестью очками располагается на четвёртой строчке.