Нападающий «Ливерпуля» Исак не попал в заявку на матч с «Бёрнли»

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак не сыграет во встрече с «Бёрнли». Швед не попал в заявку на матч 4-го тура английской Премьер-лиги. Позицию форварда займёт француз Уго Экитике.

Ранее главный тренер мерсисайдцев Арне Слот рассказал о проблемах с физической формой у шведского форварда. Футболист пропустил предсезонную подготовку с «Ньюкаслом», чтобы его продали в стан красных.

Исак присоединился к «Ливерпулю» в последний день трансферного окна за £ 125 млн (€ 145 млн). В сезоне-2024/2025 25-летний футболист сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.