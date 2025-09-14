«Ювентус» может бесплатно подписать полузащитника «Манчестер Сити» — AS

«Ювентус» проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Туринский клуб привлекает возможность подписать контракт с португальским футболистом летом 2026 года, когда истечёт его трудовое соглашение с «горожанами». Об этом сообщает AS.

По информации источника, конкуренцию «Ювентусу» за подписание Силвы может составить «Бенфика», однако для португальского клуба будет более проблематичным удовлетворить требования футболиста по заработной плате.

Подчёркивается, что важную роль в потенциальном переходе полузащитника в итальянский гранд может сыграть агент Жорже Мендеш, представляющий его интересы и имеющий хороший контакт с «Ювентусом».

Силва выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 410 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 73 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

