17:00 Мск
Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Сочи»: в первом тайме голов забито не было

«Крылья Советов» — «Сочи»: в первом тайме голов забито не было
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом станет для специалиста первой во главе сочинцев.

Комментарии
