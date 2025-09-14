Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» — «Сочи»: в первом тайме голов забито не было

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 0:0.

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.

Ранее «Сочи» возглавил бывший главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин. Встреча со своим бывшим клубом станет для специалиста первой во главе сочинцев.