«Барселона» — «Валенсия»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Примеры начнётся в 22:00

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия». Игра пройдёт на стадионе «Эстади Йохан Кройфф» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх матчей чемпионата Испании «блауграна» набрала семь очков и занимает пятое место. «Летучие мыши» заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет мадридский «Реал» с 12 очками после четырёх игр.

В минувшем туре «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счётом 1:1, а «Валенсия» разгромила «Хетафе» (3:0).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: