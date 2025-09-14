Червиченко оценил игру новичков «Спартака» Ву и Джику в матче с «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре новичков красно-белых Кристофера Ву и Александера Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором команда Деяна Станковича сыграла вничью со столичным «Динамо» (2:2).

«Удивился, что Бабич не вышел с «Динамо». Был рискованный выбор в пользу двух новичков в центре. Может, поэтому «Спартак» пропустил два мяча. Хотя по фактуре и владению мячом выглядели неплохо, но надо смотреть дальше. У легионеров «Спартака» часто режим консервации по полгода — Угальде долго входил, Гарсия до сих пор входит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.