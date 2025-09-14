Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» сообщили об отсутствии претензий к главному судье матча со «Спартаком»

В «Динамо» сообщили об отсутствии претензий к главному судье матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о работе главного судьи матча 8-го тура Мир РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком» (2:2) Егора Егорова.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Работа судьи Егорова на матче «Динамо» — «Спартак»? Думаю, он справился. Это молодой арбитр, и когда-то надо начинать работать на больших матчах. Возможно, какие-то погрешности были, но у нас нет претензий к Егорову», — приводит слова Гафина Sport24.

После восьми матчей чемпионата России «Динамо» набрало девять очков и занимает восьмое место. «Спартак» заработал 12 очков и располагается на седьмой строчке. В следующем туре бело-голубые встретятся с «Оренбургом» (21 сентября), а красно-белые — с «Крыльями Советов» (21 сентября).

Материалы по теме
В «Динамо» отреагировали на критику Карпина от популярного блогера Мэддисона

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android