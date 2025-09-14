В «Динамо» сообщили об отсутствии претензий к главному судье матча со «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о работе главного судьи матча 8-го тура Мир РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком» (2:2) Егора Егорова.

«Работа судьи Егорова на матче «Динамо» — «Спартак»? Думаю, он справился. Это молодой арбитр, и когда-то надо начинать работать на больших матчах. Возможно, какие-то погрешности были, но у нас нет претензий к Егорову», — приводит слова Гафина Sport24.

После восьми матчей чемпионата России «Динамо» набрало девять очков и занимает восьмое место. «Спартак» заработал 12 очков и располагается на седьмой строчке. В следующем туре бело-голубые встретятся с «Оренбургом» (21 сентября), а красно-белые — с «Крыльями Советов» (21 сентября).

Материалы по теме В «Динамо» отреагировали на критику Карпина от популярного блогера Мэддисона

Самые титулованные футбольные клубы России: