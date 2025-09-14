«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Балтика» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Петров, Хиль.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра, Лусиано Гонду.

После семи матчей чемпионата России «Балтика» набрала 15 очков и занимает четвёртое место. Сине-бело-голубые заработали 12 очков и располагаются на шестой строчке.

В минувшем туре калининградская команда победила «Акрон» (2:0), а «Зенит» выиграл у «Пари НН» (2:0).

Топ-5 легенд футбола: