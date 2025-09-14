Бителло ответил, чем требования Карпина в «Динамо» отличаются от подходов Лички и Гусева

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил, чем тренерский подход Валерия Карпина отличается от подходов Марцела Лички и Ролана Гусева.

«Мне трудно сказать, есть ли какая-то большая разница в требованиях Карпина и предыдущих тренеров. Из действительно заметных изменений отмечу интенсивность. У Карпина она очень высокая не только в матчах, но и на тренировках. Поэтому сейчас команда гораздо лучше готова физически, чем раньше.

Разница между Карпиным и Личкой, конечно, есть. Но они оба очень хорошие тренеры. У каждого свой характер и подход к работе. Марцел проделал отличную работу в «Динамо». А Валерий Георгиевич только начал. И я уверен, что улучшения как в игре, так и в результатах обязательно придут», — приводит слова Бителло Legalbet.

Чешский специалист возглавлял бело-голубых с 2023 по 2025 год. За этот период «Динамо» под его руководством провело 78 матчей во всех соревнованиях, в которых 40 раз победило, 17 раз сыграло вничью и 21 раз потерпело поражение. Гусев исполнял обязанности главного тренера московской команды с мая по июнь 2025 года. За это время «Динамо» провело четыре встречи в Мир РПЛ, где трижды победило и один раз проиграло.

Материалы по теме Бразильский полузащитник «Динамо» Рубенс высказался о дубле Бителло в ворота «Спартака»

Самая крупная победа «Динамо»: