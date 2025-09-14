«Крылья Советов» — «Сочи»: Бабкин открыл счёт, однако гол был отменён из-за офсайда
В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Олейников – 75' 2:0 Игнатенко – 85'
На 62-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» открыл счёт в матче.
На данный момент самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала девять очков после семи сыгранных матчей. «Сочи» имеет в своём активе лишь одно очко и находится на последнем, 16-м месте.
Материалы по теме
Комментарии
