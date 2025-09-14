Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Футбол Новости

Слот объяснил отсутствие Исака в заявке на матч с «Бёрнли»

Аудио-версия:
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об отсутствии в заявке на матч 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» новичка мерсисайдцев Александера Исака. Шведский форвард перешёл в стан «красных» из «Ньюкасла» за £ 125 млн (€ 145 млн).

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
2-й тайм
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль

«Как вы знаете, у него не было командных тренировок в «Ньюкасле», а затем он поехал в сборную и провёл там всего 15–20 минут. Мы думаем, что с учётом недели, когда мы играем три матча за семь дней, это наилучший вариант для него, чтобы выйти на поле против «Атлетико» Мадрид.

Всегда сложно сказать, [насколько быстро он] наберёт форму. Могу сказать, что обычно на предсезонке, после одной-двух недель, когда играешь первые 45–60 минут, ты постепенно наращиваешь кондиции. Но это достигается при полноценных тренировках в течение недели, а сейчас у нас почти нет полноценных тренировок с командой, потому что мы играем, как я только что сказал, три матча за семь дней.

На каком он сейчас уровне? Я бы сказал, примерно как на второй или третьей неделе предсезонки, так что, надеюсь, он сможет играть в течение недели 45 минут или больше, но через два дня, как вы знаете, мы снова играем, с «Эвертоном». Для тренерского штаба и для нас будет интересно выжать из него максимум на старте, но также сохранить его в игре до конца сезона», – приводит слова Слота сайт «Ливерпуля».

Нападающий «Ливерпуля» Исак не попал в заявку на матч с «Бёрнли»
