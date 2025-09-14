Жерсон недоволен положением в «Зените», он боится потерять место в сборной — BolaVip

Полузащитник «Зенита» Жерсон рассматривает вариант с тем, чтобы перейти в другой клуб в январе 2026 года. Футболист боится потерять место в сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира. Об этом сообщает BolaVip и Moon BH.

По информации источника, Жерсон недоволен своим нынешним положением. При этом маловероятно, что 28-летний футболист сможет вернуться во «Фламенго», из которого он перешёл в санкт-петербургский клуб минувшим летом, поскольку там предпочитают формировать состав уже без него.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

