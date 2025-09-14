«Пауза на сборные нам на пользу не пошла». Талалаев — перед игрой с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также рассказал о повреждении защитника калининградцев Натана Гассама.

«Пауза на сборные нам на пользу не пошла. Команда играла, был игровой тонус, почувствовали запах жареного. Команда научилась играть в разном стиле. Плюс не по нашим причинам отменилась игра, которая планировалась в эту паузу. Ну и плюс микротравмы.

Я абсолютно уверен в своих ребятах. Они выйдут и заменят, сегодня будут точно так же отдаваться на поле, выполнять всё, о чём мы договорились. Убиваться, как мы это все и делали до этого.

У Натана микротравма, скоро он вернётся на поле», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».