Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Пауза на сборные нам на пользу не пошла». Талалаев — перед игрой с «Зенитом»

Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался в преддверии матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также рассказал о повреждении защитника калининградцев Натана Гассама.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Пауза на сборные нам на пользу не пошла. Команда играла, был игровой тонус, почувствовали запах жареного. Команда научилась играть в разном стиле. Плюс не по нашим причинам отменилась игра, которая планировалась в эту паузу. Ну и плюс микротравмы.

Я абсолютно уверен в своих ребятах. Они выйдут и заменят, сегодня будут точно так же отдаваться на поле, выполнять всё, о чём мы договорились. Убиваться, как мы это все и делали до этого.

У Натана микротравма, скоро он вернётся на поле», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

