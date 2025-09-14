Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Глава «Динамо» Гафин поздравил Константина Тюкавина с возвращением на поле

Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поздравил нападающего Константина Тюкавина с возвращением на поле после тяжёлой травмы. В субботу, 13 сентября, футболист принял участие в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Хочу поздравить Костю с возвращением на поле. Вы видели, как его встречали зрители. Была голевая возможность, к сожалению, не реализовал. По игровому времени же лучше спросить у главного тренера. За Костю все очень рады», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся 2 марта. У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене.

В «Динамо» сообщили об отсутствии претензий к главному судье матча со «Спартаком»

Самые титулованные футбольные клубы России:

