Глава «Динамо» Гафин поздравил Константина Тюкавина с возвращением на поле

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поздравил нападающего Константина Тюкавина с возвращением на поле после тяжёлой травмы. В субботу, 13 сентября, футболист принял участие в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Хочу поздравить Костю с возвращением на поле. Вы видели, как его встречали зрители. Была голевая возможность, к сожалению, не реализовал. По игровому времени же лучше спросить у главного тренера. За Костю все очень рады», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1), который состоялся 2 марта. У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене.

