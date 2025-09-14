Дерби Манчестера начнётся с минуты молчания в память о Рикки Хаттоне

«Манчестер Сити» на своей странице в социальной сети X проинформировал, что перед началом матча 4-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» пройдёт минута молчания в память об экс-чемпионе мира по боксу Рикки Хаттоне.

«Манчестер Сити» потрясён известием, что Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет.

Рикки был одним из самых любимых и почитаемых болельщиков «Сити», которого всегда будут помнить за блестящую боксёрскую карьеру, в течение которой он завоевал титулы чемпиона мира в полусреднем и полутяжёлом весе.

Все в клубе хотели бы выразить наши искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время.

Мы можем подтвердить, что перед сегодняшним матчем с «Манчестер Юнайтед» пройдёт минута молчания», — сказано в сообщении «горожан».