Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: пока Тедеев в «Акроне», я тоже буду здесь, это даже не обсуждается

Дзюба: пока Тедеев в «Акроне», я тоже буду здесь, это даже не обсуждается
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о главном тренере команды Зауре Тедееве, а также заявил, что пока специалист занимает свой пост, то форвард также будет находиться в клубе.

«Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая. Тедеев для этой команды – подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается», — приводит слова Дзюбы «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Артём Дзюба: не жалею о словах про трансферы «Акрона», после этого дело пошло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android