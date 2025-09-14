Дзюба: пока Тедеев в «Акроне», я тоже буду здесь, это даже не обсуждается

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о главном тренере команды Зауре Тедееве, а также заявил, что пока специалист занимает свой пост, то форвард также будет находиться в клубе.

«Мы будем сражаться дальше. За нашего тренера, за наших болельщиков, особенно тех, кто приезжает за нами на выездные матчи. Атмосфера вокруг просто потрясающая. Тедеев для этой команды – подарок. Пока он здесь, я тоже буду здесь, это даже не обсуждается», — приводит слова Дзюбы «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.