Киммих высказался о разнице в доходах между Бундеслигой и АПЛ

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал слова почётного президента клуба Ули Хёнеса, раскритиковавшего английскую Премьер-лигу за переплату за футболистов.

– «Челси» потратил этим летом € 355 млн, а «Бавария» € 88 млн. Ули Хёнес назвал эти траты в Англии просто невероятными. Что вы думаете об этом, будучи футболистом?
– Я понимаю точку зрения Ули Хёнеса. Он сформировал клуб и сделал его великим. Он лучше всех может оценить ситуацию. Думаю, проблема в разнице между серединой и нижней частью турнирной таблицы Бундеслиги и Премьер-лиги.

Если посмотреть на их финансовые возможности, то мы, «Бавария», можем конкурировать. Если посмотреть на наш оборот, то всё, что мы заработали, – это результат упорного и честного труда. Да, у них больше возможностей в других странах, особенно в Англии, но, как я уже сказал, для нас как для игроков Бундеслиги проблема в разнице между командами из середины и нижней части турнирной таблицы. Просто невероятно, сколько денег эти команды могут потратить там, — приводит слова Киммиха Bayern & Germany со ссылкой на sportschau на своей странице в социальной сети X.

