«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 4-го тура АПЛ

Сегодня, 14 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Силва, Рейндерс, Фоден, Доку, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Мазрауи, де Лигт, Фернандеш, Доргу, Йоро, Диалло, Мбемо, Шоу, Угарте, Шешко.

После трёх матчей чемпионата Англии «горожане» набрали три очка и занимают 16-е место. «Красные дьяволы» заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Бёрнли» (3:2).