«Балтика» — «Зенит»: первые 45 минут матча 8-го тура РПЛ завершились вничью

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Балтика» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

После семи матчей чемпионата России «Балтика» набрала 15 очков и занимает четвёртое место. Сине-бело-голубые заработали 12 очков и располагаются на шестой строчке. В минувшем туре калининградская команда победила «Акрон» (2:0), а «Зенит» оказался сильнее нижегородского «Пари НН» (2:0).