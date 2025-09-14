Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» — «Зенит»: первые 45 минут матча 8-го тура РПЛ завершились вничью

«Балтика» — «Зенит»: первые 45 минут матча 8-го тура РПЛ завершились вничью
Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Балтика» и «Зенит». Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

В первой половине игры команды голов не забили.

После семи матчей чемпионата России «Балтика» набрала 15 очков и занимает четвёртое место. Сине-бело-голубые заработали 12 очков и располагаются на шестой строчке. В минувшем туре калининградская команда победила «Акрон» (2:0), а «Зенит» оказался сильнее нижегородского «Пари НН» (2:0).

Материалы по теме
«Зенит» рубится с «Балтикой» в Калининграде. Интригующий матч 8-го тура РПЛ! LIVE!
Live
«Зенит» рубится с «Балтикой» в Калининграде. Интригующий матч 8-го тура РПЛ! LIVE!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android