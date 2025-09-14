Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сочи» Осинькин: будем из кожи лезть, но очки выгрызать

Главный тренер «Сочи» Осинькин: будем из кожи лезть, но очки выгрызать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о целях команды после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Олейников – 75'     2:0 Игнатенко – 85'    

«В нашей ситуации не до равнодушия. Реваншистское настроение нужно тогда, когда мы сверхобижены. Я хорошие пять лет провёл в Самаре. С благодарностью буду относиться. Сейчас я участник другого проекта. Сделаю всё, чтобы эта команда была конкурентоспособна. Будем из кожи лезть, но очки выгрызать. Нам надо немножечко переболеть. Могли взять очки? Могли. Но не получилось. Не было мысли по-своему настраиваться. На каждый матч настраиваемся как на суперфинал», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Игорь Осинькин возглавил «Сочи» 1 сентября 2025 года. С июля 2020-го по май 2025-го специалист работал в «Крыльях Советов». Нынешний клуб Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с одним очком в восьми матчах.

Материалы по теме
Осинькин неудачно вернулся в Самару. «Сочи» продолжает тонуть
Осинькин неудачно вернулся в Самару. «Сочи» продолжает тонуть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android