Главный тренер «Сочи» Осинькин: будем из кожи лезть, но очки выгрызать

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о целях команды после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«В нашей ситуации не до равнодушия. Реваншистское настроение нужно тогда, когда мы сверхобижены. Я хорошие пять лет провёл в Самаре. С благодарностью буду относиться. Сейчас я участник другого проекта. Сделаю всё, чтобы эта команда была конкурентоспособна. Будем из кожи лезть, но очки выгрызать. Нам надо немножечко переболеть. Могли взять очки? Могли. Но не получилось. Не было мысли по-своему настраиваться. На каждый матч настраиваемся как на суперфинал», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Игорь Осинькин возглавил «Сочи» 1 сентября 2025 года. С июля 2020-го по май 2025-го специалист работал в «Крыльях Советов». Нынешний клуб Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с одним очком в восьми матчах.