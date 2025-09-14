Нападающий «Ливерпуля» Экитике отреагировал на сравнение со Старриджем

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике поделился впечатлениями от адаптации в своей новой команде, состав которой он пополнил прошлым летом, перейдя из «Айнтрахта». Футболист забил по голу в своих первых трёх матчах за «красных», ранее подобным достижением отличился Дэниел Старридж, выступавший за эту команду с 2013 по 2019 год.

«Думаю, я хорошо адаптировался. Конечно, мне ещё есть над чем работать, но, считаю, это был хороший старт. Чувствую себя комфортно в коллективе, парни помогли мне здесь адаптироваться, так что, очевидно, они облегчают мне процесс игры. Выступая с такими качественными футболистами, можно совершенствоваться и добиваться успеха. Самое главное — сохранять постоянство.

Приятно, когда меня сравнивают со Старриджем. Знаю, что он здорово выступал здесь, в «Ливерпуле», так что это хорошо, и я хочу сделать всё возможное, чтобы превзойти его.

Моя установка такова: играть с лучшими футболистами мира. Это помогает стать лучше. Все вместе, всей командой, мы станем ещё сильнее», — приводит слова Экитике официальный сайт «Ливерпуля».