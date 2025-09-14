«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Фоден вывел «горожан» вперёд на 18-й минуте

В эти минуты идёт матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На данный момент счёт 1:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте Фил Фоден открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

После трёх матчей чемпионата Англии «горожане» набрали три очка и занимают 16-е место. «Красные дьяволы» заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Бёрнли» (3:2).