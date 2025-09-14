«Аталанта» разгромила «Лечче» в 3-м туре Серии А, у Де Кетеларе дубль

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло из Пинероло. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

На 37-й минуте защитник Джорджио Скальвини открыл счёт с передачи новичка «Аталанты» Николы Залевского. На 51-й минуте форвард Шарль Де Кетеларе удвоил преимущество хозяев. Ассистировал ему другой новичок клуба Никола Крстович. На 70-й минуте Залевский забил сам после паса Крстовича. На 74-й минуте Де Кетеларе оформил дубль. На 82-й минуте нападающий «Лечче» Конан Н'Дри забил «гол престижа».

В трёх первых матчах сезона-2025/2026 «Аталанта» набрала пять очков. Клуб из Бергамо занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Лечче» одно очко. Команда располагается в зоне вылета на 19-й строчке.