Аталанта — Лечче: результат матча 14 сентября, счет 4:1, 3-й тур Серия А 2025/2026

«Аталанта» разгромила «Лечче» в 3-м туре Серии А, у Де Кетеларе дубль
Аудио-версия:
Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло из Пинероло. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Лечче
Лечче
1:0 Скальвини – 37'     2:0 Де Кетеларе – 51'     3:0 Залевски – 70'     4:0 Де Кетеларе – 73'     4:1 Н'Дри – 82'    

На 37-й минуте защитник Джорджио Скальвини открыл счёт с передачи новичка «Аталанты» Николы Залевского. На 51-й минуте форвард Шарль Де Кетеларе удвоил преимущество хозяев. Ассистировал ему другой новичок клуба Никола Крстович. На 70-й минуте Залевский забил сам после паса Крстовича. На 74-й минуте Де Кетеларе оформил дубль. На 82-й минуте нападающий «Лечче» Конан Н'Дри забил «гол престижа».

В трёх первых матчах сезона-2025/2026 «Аталанта» набрала пять очков. Клуб из Бергамо занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Лечче» одно очко. Команда располагается в зоне вылета на 19-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
