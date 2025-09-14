Гвардиола назвал лучшего футбольного тренера всех времён

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал сэра Алекса Фергюсона лучшим тренером всех времён.

– Кто лучший футбольный тренер всех времён?

– Их много, но, может быть, сэр Алекс Фергюсон, с точки зрения титулов он был лучшим.

– С каким тренером прошлого или настоящего вы бы хотели разделить бутылку вина?

– Юрген Клопп, — приводит слова Гвардиолы TNT Sports в социальной сети.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в английской Премьер-лиге, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА.