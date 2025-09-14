Утверждено расписание четвёртого раунда Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил расписание матчей четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Определились дата и время начала всех матчей данного этапа. Расписание было опубликовано на официальном сайте РФС.
Расписание матчей 4-го раунда Пути регионов Кубка России (время — московское):
23 сентября, вторник:
16:30. ПСК (Динская) – «Урал» (Екатеринбург);
19:30. «БроукБойз» (Одинцово) – «Сокол» (Саратов).
24 сентября, среда:
12:00. «СКА-Хабаровск» – «Родина» (Москва);
14:30. «Велес» (Москва) – «Ротор» (Волгоград);
15:00. «Кубань-Холдинг» (Павловская) – «Волга» (Ульяновск);
15:00. «Астрахань» – «Черноморец» (Новороссийск);
16:00. «Череповец» – «Шинник» (Ярославль);
17:00. «Волгарь» (Астрахань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск);
18:00. «Фанком» (Киров) – «Уфа»;
18:30. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Чайка» (Песчанокопское);
19:00. «Кристалл-МЭЗТ» (Борисоглебск) – «Торпедо» (Москва);
19:30. «Текстильщик» (Иваново) – «Факел» (Воронеж).
25 сентября, четверг:
11:00. «Иркутск» – «Челябинск»;
17:00. «Амкал» (Москва) – «Енисей» (Красноярск);
19:30. «КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак Кострома»;
20:00. «Волна» (Нижний Новгород) – «Арсенал» (Тула).
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале турнира в сезоне-2024/2025 красно-синие победили «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).