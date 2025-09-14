Скидки
Главная Футбол Новости

Гвардиола: я не хочу, чтобы обо мне помнили в футболе. Хочу, чтобы они меня забыли

Гвардиола: я не хочу, чтобы обо мне помнили в футболе. Хочу, чтобы они меня забыли
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола необычно ответил на вопрос, как бы он хотел, чтобы его запомнили в футболе.

– Как вы хотите, чтобы вас запомнили в футболе?
– Нет, я не хочу, чтобы обо мне помнили. Я хочу, чтобы они меня забыли.

– Назовите имя игрока, с которым вы бы хотели сыграть, но не получилось.
– Хороший вопрос. Неймар, — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Гвардиоле 54 года, он считается одним из величайших тренеров всех времён, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в Ла Лиге, Бундеслиге и английской Премьер-лиге. Пеп — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити». Первый тренер в истории, выигравший «требл» два раза.

