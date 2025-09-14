Владислав Тернавский прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Спартак»
Поделиться
Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о результате матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» и красно-белые сыграли вничью со счётом 2:2.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Накал борьбы и самоотдача футболистов в матче «Динамо» — «Спартак» мне понравились в обеих командах. «Спартак» мог и победить, если бы забил в самой концовке, когда разыграли хорошую комбинацию, но там потащил Лунёв.
Новички «Спартака» картинку не испортили, но, если команда пропускает два мяча, тут вопросы к линии обороны. Романцев всегда говорил: какой смысл беготни вперёд, если забили пять, но пропустили шесть?» — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
18:31
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:48
-
17:47
-
17:46
-
17:33
-
17:20
-
17:11
-
16:49
-
16:43
-
16:38
-
16:35
-
16:30
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:08
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:45
-
15:41
-
15:30