Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владислав Тернавский прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Спартак»

Владислав Тернавский прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Спартак»
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о результате матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» и красно-белые сыграли вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Накал борьбы и самоотдача футболистов в матче «Динамо» — «Спартак» мне понравились в обеих командах. «Спартак» мог и победить, если бы забил в самой концовке, когда разыграли хорошую комбинацию, но там потащил Лунёв.

Новички «Спартака» картинку не испортили, но, если команда пропускает два мяча, тут вопросы к линии обороны. Романцев всегда говорил: какой смысл беготни вперёд, если забили пять, но пропустили шесть?» — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android