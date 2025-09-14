Владислав Тернавский прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский поделился мнением о результате матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» и красно-белые сыграли вничью со счётом 2:2.

«Накал борьбы и самоотдача футболистов в матче «Динамо» — «Спартак» мне понравились в обеих командах. «Спартак» мог и победить, если бы забил в самой концовке, когда разыграли хорошую комбинацию, но там потащил Лунёв.

Новички «Спартака» картинку не испортили, но, если команда пропускает два мяча, тут вопросы к линии обороны. Романцев всегда говорил: какой смысл беготни вперёд, если забили пять, но пропустили шесть?» — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.