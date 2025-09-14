Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Футбол

Полузащитник махачкалинского «Динамо» пропустит около трёх недель из-за травмы

Комментарии

Марокканский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мехди Мубарик пропустит около трёх недель из-за повреждения, полученного в матче 8-го тура Мир РПЛ с казанским «Рубином» (0:1), сообщила пресс-служба клуба. Мубарик вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 19-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Даку – 27'    

«У нашего полузащитника Мехди Мубарика по итогам матча с «Рубином» диагностировано повреждение камбаловидной мышцы. Восстановление займёт около трёх недель», — говорится в телеграм-канале «Динамо» Махачкала.

Махачкалинское «Динамо» в восьми стартовых турах РПЛ набрало восемь очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.

