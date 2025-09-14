Игрок «Ливерпуля» Экитике: мы говорим на одном языке с Вирцем, с ним легко общаться

Новый нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался о взаимоотношениях с полузащитником Флорианом Вирцем, который также пополнил состав команды в рамках прошедшего трансферного окна.
«Фло — великолепный, просто замечательный футболист, я думаю, он понимает футбол так же, как и я. Мы говорим на одном языке на поле, поэтому с ним легко общаться. Но, думаю, вы не видели всего, на что он способен, всё лучшее — ещё впереди.
Между нами хорошее взаимопонимание. Мы почти одного возраста, одного поколения, мы говорим на одном футбольном языке, а за пределами футбола он тоже хороший парень», — приводит слова Экитике официальный сайт «Ливерпуля».
Действующее трудовое соглашение Вирца с мерсисайдцами рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.