Балтика — Зенит. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Экитике: мы говорим на одном языке с Вирцем, с ним легко общаться

Аудио-версия:
Комментарии

Новый нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике высказался о взаимоотношениях с полузащитником Флорианом Вирцем, который также пополнил состав команды в рамках прошедшего трансферного окна.

«Фло — великолепный, просто замечательный футболист, я думаю, он понимает футбол так же, как и я. Мы говорим на одном языке на поле, поэтому с ним легко общаться. Но, думаю, вы не видели всего, на что он способен, всё лучшее — ещё впереди.

Между нами хорошее взаимопонимание. Мы почти одного возраста, одного поколения, мы говорим на одном футбольном языке, а за пределами футбола он тоже хороший парень», — приводит слова Экитике официальный сайт «Ливерпуля».

Действующее трудовое соглашение Вирца с мерсисайдцами рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Комментарии
