«Ливерпуль» вырвал победу у «Бёрнли» на последней минуте матча АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Бёрнли» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Бёрнли завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 90+5-й минуте забил Мохамед Салах, который реализовал пенальти. С 84-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Лесли Угочукву.

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице. «Бёрнли», который возглавляет Скотт Паркер, располагается на 17-й строчке с тремя очками.

В следующем туре 20 сентября «Ливерпуль» примет «Эвертон», «Бёрнли» в этот же день сыграет дома с «Ноттингем Форест».