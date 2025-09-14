Скидки
Главная Футбол Новости

Бёрнли — Ливерпуль: результат матча 14 сентября 2025, счет 0:1, 4-й тур АПЛ 2025/2026

«Ливерпуль» вырвал победу у «Бёрнли» на последней минуте матча АПЛ
Комментарии

«Ливерпуль» одержал победу над «Бёрнли» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Бёрнли завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 90+5'    
Удаления: Угочукву – 84' / нет

Единственный мяч на 90+5-й минуте забил Мохамед Салах, который реализовал пенальти. С 84-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён Лесли Угочукву.

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице. «Бёрнли», который возглавляет Скотт Паркер, располагается на 17-й строчке с тремя очками.

В следующем туре 20 сентября «Ливерпуль» примет «Эвертон», «Бёрнли» в этот же день сыграет дома с «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
