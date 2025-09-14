Деменко: эмоции Станковича в матче с «Динамо» оправданны — есть вопросы к судейству

Экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о ничьей красно-белых с «Динамо» (2:2) в московском дерби в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

«Динамо» и «Спартак» заслуживали победу. По игре красно-белые понравились чуть больше. Хотя «Динамо» само себе «привезло» голы. Получилось дерби для болельщиков, но не для тренеров. Увидели эмоции Станковича. Не сдержался в какой-то момент, но это эмоции. Они оправданны. Был своеобразный момент. Не знаю, как его трактовать.

Вопросы к судейству есть. Ещё после первых туров говорил, что «Спартак» начал много жаловаться на судейские ошибки. Они были. Но судьи теперь так пристально рассматривают моменты, что для «Спартака» это неприятная ситуация. Вот и Станкович не сдержался. У любого тренера будут эмоции в таком моменте», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В концовке первого тайма арбитр встречи Егор Егоров показал красную карточку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу. Специалист был недоволен решением судьи засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте.