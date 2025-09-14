Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: эмоции Станковича в матче с «Динамо» оправданны — есть вопросы к судейству

Деменко: эмоции Станковича в матче с «Динамо» оправданны — есть вопросы к судейству
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко высказался о ничьей красно-белых с «Динамо» (2:2) в московском дерби в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Динамо» и «Спартак» заслуживали победу. По игре красно-белые понравились чуть больше. Хотя «Динамо» само себе «привезло» голы. Получилось дерби для болельщиков, но не для тренеров. Увидели эмоции Станковича. Не сдержался в какой-то момент, но это эмоции. Они оправданны. Был своеобразный момент. Не знаю, как его трактовать.

Вопросы к судейству есть. Ещё после первых туров говорил, что «Спартак» начал много жаловаться на судейские ошибки. Они были. Но судьи теперь так пристально рассматривают моменты, что для «Спартака» это неприятная ситуация. Вот и Станкович не сдержался. У любого тренера будут эмоции в таком моменте», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В концовке первого тайма арбитр встречи Егор Егоров показал красную карточку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу. Специалист был недоволен решением судьи засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android