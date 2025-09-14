Скидки
Главная Футбол Новости

Ростов — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ 2025/2026, 14 сентября

«Ростов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026
Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов (вратарь), Мелёхин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев (капитан), Роналдо, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев (вратарь, капитан), Круговой, Жоао Виктор, Мойзес, Дивеев, Алвес, Обляков, Гаич, Кисляк, Шуманский, Алеррандро.

После восьми матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», который заработал 16 очков в восьми играх. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 15 очками после семи игр. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Ростов» (5).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
