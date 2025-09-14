Елагин: «Ливерпуль» по делу взял три очка в матче с «Бёрнли»

Известный комментатор Александр Елагин высказался о победе «Ливерпуля» в матче 4-го тура АПЛ с «Бёрнли» (1:0).

«Конечно, «Ливерпуль» сильнее, конечно, он должен был побеждать, но… Должен был и победил, согласитесь, две большие разницы.

На сей раз Провидение подарило победу действующему чемпиону. Выделю слово «подарило». Нет, здесь не было поддавков, судейской ошибки, однако, вдумайтесь: сотворить пенальти на 95-й минуте, когда добавлено всего пять – это сильно!

Даже ведь и не скажешь, что «Ливерпуль» висел на воротах «Бёрнли». Да, имел большое преимущество по всем показателям, но ведь этому способствовала рациональная игра «кларетовых». Они сами отдали мяч, территорию и очень, (подчеркну!) очень грамотно защищались.

Вы обратили внимание, что в нынешнем сезоне команды, поднявшиеся из Чемпионшипа, на порядок лучше, организованнее, чем в сезоне прошлом. В прошлом – какие бесхребетные, легко «обыгрываемые», а нынче – нет. И «Лидсу», и «Сандерленду», и «Бёрнли» палец в рот не клади.

«Ливерпулю» – слава, за чемпионский характер! Вот так надо играть, когда вроде и не играется, когда соперник не просто упёртый, но и грамотный. Так что «красные» абсолютно по делу, по праву взяли три очка и лидируют в турнире. Это лидерство бесспорно!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.