Губернатор Федорищев обратился к «Крыльям Советов» после победы над «Сочи» в 8-м туре РПЛ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья Советов» с победой над «Сочи» (2:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

«Крылья» – с победой! Такой яркой, нужной, заслуженной — 2:0. Это классный подарок всем нам ко Дню города! Не сомневался в результате. Спасибо, команда! Спасибо болельщикам за горячую поддержку! P.S. Игорь Витальевич, Сергей Александрович — успехов! Болеем за вас», — написал Федорищев в социальной сети «ВКонтакте».

После восьми матчей «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарцев 12 набранных очков. «Сочи» под руководством бывшего главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина располагается на последнем месте. У команды одно очко в восьми встречах.