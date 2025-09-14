Скидки
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Губернатор Федорищев обратился к «Крыльям Советов» после победы над «Сочи» в 8-м туре РПЛ

Аудио-версия:
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил «Крылья Советов» с победой над «Сочи» (2:0) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Олейников – 75'     2:0 Игнатенко – 85'    

«Крылья» – с победой! Такой яркой, нужной, заслуженной — 2:0. Это классный подарок всем нам ко Дню города! Не сомневался в результате. Спасибо, команда! Спасибо болельщикам за горячую поддержку! P.S. Игорь Витальевич, Сергей Александрович — успехов! Болеем за вас», — написал Федорищев в социальной сети «ВКонтакте».

После восьми матчей «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарцев 12 набранных очков. «Сочи» под руководством бывшего главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина располагается на последнем месте. У команды одно очко в восьми встречах.

