Владислав Тернавский оценил нынешнее турнирное положение «Спартака» в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский высказался о нынешнем турнирном положении команды.

«Старт сезона у «Спартака» был провален, но потом немного выровняли ситуацию. Если и дальше будут играть, как с «Динамо», положение улучшится. Но лидеры тоже не будут дремать, «Краснодар», «Зенит» играют каждый матч на победу. Сократить отставание в семь очков ещё можно, но это при условии, что конкуренты будут проигрывать», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Красно-белые располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 12 очками в активе.