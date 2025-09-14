Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Балтика — Зенит: результат матча 14 сентября, счет 0:0, 8-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» в матче 8-го тура РПЛ
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Балтика» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Голов в игре забито не было, итоговый счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В активе санкт-петербургского «Зенита» теперь 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.

В 9-м туре «Балтика» примет дома «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». Обе игры пройдут в воскресенье, 21 сентября.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025\2026
