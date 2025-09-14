«Я был очень смущён». Гвардиола рассказал о неловкой встрече с легендарным актёром в метро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о встрече с актёром Робертом Де Ниро в нью-йоркском метро.

– Вы когда-нибудь были поражены встречей со звездой? Если да, то кем?

– Роберт Де Ниро, например. В последний раз я был в Нью-Йорке, он был в метре от меня, но у меня не хватило смелости поздороваться с ним. Я отчаянно хотел поздороваться и сказать, что люблю его. Но нет, нет, нет, я был очень смущён. Стыдно говорить, кто ты, убирайся отсюда, — приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Де Ниро — американский актёр, продюсер и режиссёр. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» (1981, 2011) и «Оскар» (1975, 1981).