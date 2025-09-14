«Леванте» упустил первую победу в сезоне Ла Лиги в матче с «Бетисом», выигрывая 2:0

Завершился матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» (Валенсия) и «Бетис» (Севилья). После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Муньис Руис.
Иван Ромеро на второй минуте вывел хозяев поля вперёд, Этта Эйонг на 10-й минуте удвоил преимущество команды. Кучо Эрнандес на 45+2-й минуте отыграл один мяч «Бетиса», Пабло Форнальс на 81-й минуте сравнял счёт.
После этой игры «Леванте» с одним очком в активе располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» с шестью очками находится на девятой строчке.
В следующем туре «Леванте» 20 сентября сыграет в гостях с «Жироной», «Бетис» 19 сентября примет на своём поле «Реал Сосьедад».
- 14 сентября 2025
-
20:12
-
20:10
-
20:06
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:40
-
19:37
-
19:35
-
19:28
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:07
-
19:03
-
19:00
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:31
-
18:27
-
18:25
-
18:16
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:58
-
17:57