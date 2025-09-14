Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Леванте» упустил первую победу в сезоне Ла Лиги в матче с «Бетисом», выигрывая 2:0

Завершился матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» (Валенсия) и «Бетис» (Севилья). После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Муньис Руис.

Иван Ромеро на второй минуте вывел хозяев поля вперёд, Этта Эйонг на 10-й минуте удвоил преимущество команды. Кучо Эрнандес на 45+2-й минуте отыграл один мяч «Бетиса», Пабло Форнальс на 81-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Леванте» с одним очком в активе располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Бетис» с шестью очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Леванте» 20 сентября сыграет в гостях с «Жироной», «Бетис» 19 сентября примет на своём поле «Реал Сосьедад».