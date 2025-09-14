«Шинник» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Соколом»

Саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник» сыграли вничью в матче 10-го тура Лиги Pari. Встреча в Саратове завершилась со счётом 0:0.

«Шинник» под руководством Артёма Булойчика не проигрывает на протяжении шести матчей, ярославская команда с 13 очками идёт девятой в таблице Первой лиги. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, идёт последним с пятью очками. В 10 матчах у команды нет побед. Лидирует костромской «Спартак» с 23 очками, следом идут «Факел» (22) и «Ротор» (20).

В следующем туре 20 сентября «Сокол» примет московское «Торпедо», «Шинник» в этот же день сыграет в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.