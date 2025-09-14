Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сокол — Шинник: результат матча 14 сентября 2025, счет 0:0, 10-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» продлил беспроигрышную серию в Первой лиге, сыграв вничью с «Соколом»
Комментарии

Саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник» сыграли вничью в матче 10-го тура Лиги Pari. Встреча в Саратове завершилась со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

«Шинник» под руководством Артёма Булойчика не проигрывает на протяжении шести матчей, ярославская команда с 13 очками идёт девятой в таблице Первой лиги. «Сокол», который возглавляет Младен Кашчелан, идёт последним с пятью очками. В 10 матчах у команды нет побед. Лидирует костромской «Спартак» с 23 очками, следом идут «Факел» (22) и «Ротор» (20).

В следующем туре 20 сентября «Сокол» примет московское «Торпедо», «Шинник» в этот же день сыграет в гостях с «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Челябинском» в матче 10-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android