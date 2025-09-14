Скидки
21:45 Мск
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Холанд удвоил преимущество хозяев на 53-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступает Энтони Тейлор. На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

Эрлинг Холанд на 53-й минуте удвоил преимущество хозяев поля. Ранее, на 18-й минуте, Фил Фоден открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

После трёх матчей чемпионата Англии «горожане» набрали три очка и занимают 16-е место. «Красные дьяволы» заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Бёрнли» (3:2).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
