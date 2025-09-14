Скидки
Стад Ренн — Олимпик Лион. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тернавский: эмоции Станковича раздражают — Бесков и Романцев спокойно сидели на скамейке

Тернавский: эмоции Станковича раздражают — Бесков и Романцев спокойно сидели на скамейке
Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский высказался об эмоциональности главного тренера красно-белых Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) сербский специалист получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Когда футболист выходит на поле, он редко слышит подсказ и эмоции тренера — болельщики кричат и поддерживают свою команду. Но, честно говоря, эмоции Станковича раздражают, главный тренер так себя не может вести. Великие мэтры — Бесков, Лобановский, Романцев — спокойно сидели на скамейке и смотрели игру. А Станкович перегибает палку, поднадоедает это», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Станковича удалили на 45+3-й минуте игры. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
