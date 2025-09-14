Тернавский: эмоции Станковича раздражают — Бесков и Романцев спокойно сидели на скамейке

Бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский высказался об эмоциональности главного тренера красно-белых Деяна Станковича. В матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2) сербский специалист получил красную карточку за нецензурную брань в адрес арбитра.

«Когда футболист выходит на поле, он редко слышит подсказ и эмоции тренера — болельщики кричат и поддерживают свою команду. Но, честно говоря, эмоции Станковича раздражают, главный тренер так себя не может вести. Великие мэтры — Бесков, Лобановский, Романцев — спокойно сидели на скамейке и смотрели игру. А Станкович перегибает палку, поднадоедает это», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Станковича удалили на 45+3-й минуте игры. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.